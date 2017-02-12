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Рубрика: Новости Украины и мира
12-02-2017, 12:25
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Не 3200 гривен. Опубликованы минимальные зарплаты в Европе

Eurostat опубликовал последние данные о размерах минимальных зарплат за месяц в странах Евросоюза. По данным статистической службы, на 1 января 2017 года минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС.

Самая высокая минималка оказалась в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

При этом минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo). В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро).

Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а если исключить различия в уровне цен в разных странах, это соотношение составляет 1:3.

По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии - 65%, в Литве - 64%. Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась, - Греция (-14%).

Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии - 40%.

В Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила повышение минимальной зарплаты в Украине, которая теперь составляет 3200 грн. (около 110 евро). Согласно проведенному кадровым агентством исследованию, в Киеве зарплаты в основном стартуют от 4 тыс. грн. (около 138 евро), тогда как в регионах каждый 11-й получает менее 2 тыс. грн. (около 70 евро).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»