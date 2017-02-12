Мастер-классы, авторские рецепты и лекции: в Мариуполе состоялся кулинарный конгресс

11 февраля в Мариуполе прошло кулинарное мероприятие - VEZHA CHEFS FONGRESS. Шеф-повара и гастрономические деятели, среди которых выходцы из Мариуполя, поведали свои авторские рецепты, секреты кулинарного искусства.
В течении всего дня длились интерактивные мастер-классы, лекции и практические кейсы от Антона Свириденко, Александра Просяника, Руслана Говоруна и Георгия Кравченко.
Организаторами мероприятия выступили vezhacreativespace, Кулинарная студия "Потенциальный шеф", а так же STREET WORKOUT MARIUPOL.
Фотоотчет представлен на странице в соцсети.