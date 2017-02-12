Задержка зарплат, социальное напряжение и уменьшение валютных поступлений в страну: меткомбинаты о последствиях блокады

Профсоюз Днепровского меткомбината и руководители комбинатов ИСД обратились к руководству страны с требованием разблокирорвать железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями. Тексты писем цитируют "Українські Новини".



"Если наше предприятие и поставщики сырья остановятся в связи с блокадой железнодорожных путей с неподконтрольной территорией, это может привести к социальному взрыву в городе и непредсказуемым последствиям для всей страны в целом", - говорится в письме профсоюза к руководителям государства.



Профсоюзная организация Днепровского металлургического комбината призвала принять немедленные меры для разблокирования железнодорожных путей.



В свою очередь в обращении на имя президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана, руководители Днепровского и Алчевского металлургических комбинатов Вячеслав Мосьпан и Тарас Шевченко заявляют, что блокирование железнодорожных путей серьезно ударит по стабильности работы этих предприятий. Комбинаты являются градообразующими, на них трудятся более 25 тысяч человек (около 100 тысяч человек с членами семей).



При этом предприятия группы ИСД являются экспортно-ориентированными, их валютная выручка в 2016 году составила более 1 млрд дол. США. "Блокада, в свою очередь, приведет к уменьшению валютных поступлений в страну от реализации металлопроката", - говорится в письме.



Комбинаты также имеют договорные отношения с предприятиями Евросоюза из Венгрии и Польши, объем ежемесячных поставок в ЕС составляет 100 тыс. тонн товарного проката. По мнению авторов обращения, блокада вызовет проблемы в работе партнеров и, соответственно, - приведет к ухудшению имиджа Украины.