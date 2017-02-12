Научная работа школьницы из Мариуполя признана одной из лучших в Украине и отмечена специальной наградой

Ученица УВК «Лицей-школа №14» Анна Яровая заняла второе место на Всеукраинском конкурсе Intel Эко-Украина 2017, который проводит Министерство образования и науки совместно с Национальным эколого-натуралистическим центром учащейся молодежи.
Как сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета, проект школьницы «Исследование ценностных ориентаций старших подростков» был признан лучшим исследованием юных ученых в области психологии и отмечен специальной наградой - Сертификатом Американской Психологической Ассоциации.
Также на высоком уровне Всеукраинского конкурса была отмечена научная работа еще одной мариупольской школьницы - Анастасии Лапаевой.