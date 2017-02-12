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  • Научная работа школьницы из Мариуполя признана одной из лучших в Украине и отмечена специальной наградой

Рубрика: Новости Мариуполя
12-02-2017, 13:54
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[Фото]

Научная работа школьницы из Мариуполя признана одной из лучших в Украине и отмечена специальной наградой

Ученица УВК «Лицей-школа №14» Анна Яровая заняла второе место на Всеукраинском конкурсе Intel Эко-Украина 2017, который проводит Министерство образования и науки совместно с Национальным эколого-натуралистическим центром учащейся молодежи.

Как сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета, проект школьницы «Исследование ценностных ориентаций старших подростков» был признан лучшим исследованием юных ученых в области психологии и отмечен специальной наградой - Сертификатом Американской Психологической Ассоциации.

Также на высоком уровне Всеукраинского конкурса была отмечена научная работа еще одной мариупольской школьницы - Анастасии Лапаевой.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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