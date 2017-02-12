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Рубрика: Новости Мариуполя
12-02-2017, 14:57
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Бренд Мариуполя стал доступен каждому жителю города

Бренд Мариуполя стал доступен каждому жителю города. Желающие могут свободно использовать изображение в разных целях.

Макеты определены в различных категориях – знак Мариуполя, его логотип, принты для одежды, значков и наклеек, обложки для соцсетей и шрифт города. Их можно загрузить на сайте mariupol.today.

«Загрузить любой макет просто: на сайте необходимо выбрать нужную категорию и кликнуть. Бесплатный архив с файлами в форматах «ai», «pdf» и «png» уже у вас и готов ожить на бумаге, экране или стене», - сообщает команда автора и разработчика бренда дизайнера Сергея Родионова.

Знак Мариуполя

Логотип Мариуполя

Также для облегчения подбора макетов по цветам, композиции и целевому назначению, дизайнерами подготовлен сборник правил использования логотипа.

Символика имеет разные лицензии: «А» - для автора бренда и Фонда Развития Мариуполя, «В» - всем желающим для некоммерческого использования и с возможным коммерческим использованием - «С».

Принты для одежды и значков

Обложки для соцсетей

Шрифт города


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»