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Рубрика: Новости Мариуполя
12-02-2017, 15:08
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Под Мариуполем 3-летний ребенок отравился лекарствами: мальчик в реанимации без сознания

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков сегодня в 11:00. Как установили правоохранители, 3-летнему малышу стало плохо еще вчера вечером, мальчик жаловался на боль в животе. Утром состояние здоровья ухудшилось, и мать обратилась к медикам.

Когда ребенка доставили в больницу, он был уже без сознания. Сейчас врачи борются за его жизнь, решается вопрос о транспортировке в Мариуполь.

Пострадавший мальчик - из многодетной семьи, которая живет в одном из сел Волновахского района. Мать одна воспитывает 5 детей в возрасте от 3 до 22 лет. По предварительной информации, малыш нашел лекарство своего 22-летнего брата. Таблетки всегда находились в недоступном месте. Как ребенок смог добраться до них, устанавливается.

Сейчас в семье работают полицейские ювенальной превенции. На учете в полиции семья не находилась, вела нормальный образ жизни, дети были ухожены.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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