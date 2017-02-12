Под Мариуполем 3-летний ребенок отравился лекарствами: мальчик в реанимации без сознания

Сообщение о происшествии поступило в полицию от медиков сегодня в 11:00. Как установили правоохранители, 3-летнему малышу стало плохо еще вчера вечером, мальчик жаловался на боль в животе. Утром состояние здоровья ухудшилось, и мать обратилась к медикам.



Когда ребенка доставили в больницу, он был уже без сознания. Сейчас врачи борются за его жизнь, решается вопрос о транспортировке в Мариуполь.



Пострадавший мальчик - из многодетной семьи, которая живет в одном из сел Волновахского района. Мать одна воспитывает 5 детей в возрасте от 3 до 22 лет. По предварительной информации, малыш нашел лекарство своего 22-летнего брата. Таблетки всегда находились в недоступном месте. Как ребенок смог добраться до них, устанавливается.



Сейчас в семье работают полицейские ювенальной превенции. На учете в полиции семья не находилась, вела нормальный образ жизни, дети были ухожены.