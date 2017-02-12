Из-за блокады на ферросплавном заводе в Краматорске приостановлена работа доменной печи

Сегодня в Краматорске на ферросплавном заводе приостановлена ??работа доменной печи. Об этом пишет УНН, ссылаясь на пресс-службу предприятия.



Отмечается, что после блокировки железнодорожного переезда в Бахмуте, на завод прекратились поставки топлива. Во время экстренного совещания руководством завода принято решение о прекращении работы доменной печи 12 февраля в 14:00.



"В случае, если производственный процесс не будет восстановлено в течение 10 дней после остановки, состоится ряд изменений, следствием которых будет полный вывод доменной печи из строя. Остановка производственного процесса повлечет за собой не только массовые увольнения, но и полное обесточивание энергозависимых предприятий и населенных пунктов", - отметили в пресс-службе.



Краматорский ферросплавный завод обеспечивает работой 1200 жителей города, а также электроэнергией железнодорожный вокзал, больницу и близлежащие поселки.