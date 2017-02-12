Бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым президентом Германии.
Он набрал абсолютное большинство голосов представителей Федерального собрания уже в первом туре. В частности, за Штайнмайера проголосовал 931 выборщик из числа депутатов Бундестага и делегатов земельных парламентов при необходимом 631 голосе для победы в первом туре, сообщает DW.
Отмечается, что победивший на выборах кандидат является президентом с того момента, как он согласился с результатами голосования в федеральном собрании. На 19 марта запланирована церемония инаугурации. 61-летний Штайнмайер сменит на посту 77-летнего Йоахима Гаука.
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Штайнмайер избран новым президентом Германии
Бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер избран новым президентом Германии.
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Редакция «Мариупольских новостей»