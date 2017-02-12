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Рубрика: Новости Донбасса
12-02-2017, 16:08
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Пропавшая группа разведчиков ВСУ до сих пор не вышла на связь - Минобороны

Как мы уже писали, в Луганской области с выполнения задания не вернулась группа украинских военнослужащих, связь с ними отсутствовала.

Поисковая операция в настоящее время продолжается. Разведчики ВСУ до сих пор не вышли на связь. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Сейчас мы пытаемся с ними установить связь, продолжается поисковая операция", - сказал он в интервью УНН.




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