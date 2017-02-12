vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1446 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
12-02-2017, 16:37
Просмотров: 579
Комментариев: 0
[Фото] [Видео]

Бойцы спецподразделения КОРД прибыли на полигон под Мариуполем

Для бойцов спецподразделения КОРД состоялись полевые сборы по распоряжению главы полиции Донетчины Вячеслава Аброськина. В полной экипировке и на спецтехнике спецназовцы отправились на полигон в Никольском районе, где обычно проходят обучение правоохранители.

Задача этих полицейских - выполнение боевых задач с высоким уровнем опасности. Они будут тренироваться как на пересеченной местности, так и в условиях города, пройдут курсы выживания, стрельбы, тренировки по расстановке и обезвреживанию растяжек, обезоруживания злоумышленников, оказания медицинской помощи в бою.

Правоохранители проходят спецподготовку и испытывают свои силы и умения во время учений, чтобы при реальной угрозе быть мобильными и быстро выполнять боевые задачи в любых условиях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе правоохранителям присвоили новые звания

На площади в Приморском районе прошел общеобластной инструктаж


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»