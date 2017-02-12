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Рубрика: Новости Украины и мира
12-02-2017, 16:55
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Больше половины украинцев не поддерживают торговую блокаду Донбасса - опрос

Согласно данным опроса, который проводился на сайте 112.ua, больше половины читателей высказались против блокады, поскольку она может привести к сокращению бюджета. Число таких респондентов составило 58,5%.

Еще почти 24% считают, что не важно, какие статьи сократят - украинцы все переживут.

7,5% опрошенных полагают, что вследствие блокады можно сэкономить на госсубсидиях, а почти 5% - готовы к сокращению расходов на оборону.

Напомним, 25 января активисты, называющие себя ветеранами АТО, начали блокаду ж/д путей на Донбассе. Впоследствии это вызвало бурную реакцию как у общественности, так и в органах власти. Сегодня заблокированы три точки на железной дороге. По факту открыто уголовное производство.




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Редакция «Мариупольских новостей»