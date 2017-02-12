Больше половины украинцев не поддерживают торговую блокаду Донбасса - опрос

Согласно данным опроса, который проводился на сайте 112.ua, больше половины читателей высказались против блокады, поскольку она может привести к сокращению бюджета. Число таких респондентов составило 58,5%.



Еще почти 24% считают, что не важно, какие статьи сократят - украинцы все переживут.



7,5% опрошенных полагают, что вследствие блокады можно сэкономить на госсубсидиях, а почти 5% - готовы к сокращению расходов на оборону.

Напомним, 25 января активисты, называющие себя ветеранами АТО, начали блокаду ж/д путей на Донбассе. Впоследствии это вызвало бурную реакцию как у общественности, так и в органах власти. Сегодня заблокированы три точки на железной дороге. По факту открыто уголовное производство.