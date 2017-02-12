Сообщение о том, что возле развлекательного заведения в Приморском районе драка, поступило в полицию в 22:20. На место происшествия выехал экипаж патрульных, который нес службу недалеко от указанного адреса.
Как сообщили в пресс-службе полиции, за это время конфликтующие стороны переместились через дорогу неподалеку от расположенного вблизи еще одного заведения. Трое молодых людей не спешили прекращать выяснения отношений. Кроме того, на требование полицейских прекратить драку, один из ее участников ударил правоохранителя в живот. Подогретый спиртным дебошир вместе с остальными и дальше вели себя вызывающе, наотрез отказывались выполнять требования патрульных. Нарушителя доставили в отделение полиции. Конфликт удалось прекратить.
В настоящее время следователи начали сразу два уголовных производства по данному факту. Мариуполец, ударивший полицейского, привлекается к ответственности за ст.345 УК Украины. По другому уголовному производству он стал потерпевшим. В отношении еще одного участника драки открыто уголовное производство по ст.125 «Умышленное легкое телесное повреждение» УК Украины.
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В Мариуполе патрульный разнимал драку и получил удар в живот
Сообщение о том, что возле развлекательного заведения в Приморском районе драка, поступило в полицию в 22:20. На место происшествия выехал экипаж патрульных, который нес службу недалеко от указанного адреса.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»