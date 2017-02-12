vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1332 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
12-02-2017, 17:59
Просмотров: 1940
Комментариев: 0

Участники блокады собирают народное вече на Майдане в Киеве

Штаб блокады сделал ответный шаг на инициированный БПП круглый стол с привлечением СНБО. Участники торговой блокады Донбасса намерены собрать народное вече на Майдане Независимости в Киеве. Об этом говорится в заявлении на странице в Фейсбуке.

Вече планируют провести в следующее воскресенье, 19 февраля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Больше половины украинцев не поддерживают торговую блокаду Донбасса - опрос

Люди считают, что она может привести к сокращению бюджета


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»