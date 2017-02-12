Штаб блокады сделал ответный шаг на инициированный БПП круглый стол с привлечением СНБО. Участники торговой блокады Донбасса намерены собрать народное вече на Майдане Независимости в Киеве. Об этом говорится в заявлении на странице в Фейсбуке.
Вече планируют провести в следующее воскресенье, 19 февраля.
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Рубрика: Новости Украины и мира
12-02-2017, 17:59
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Участники блокады собирают народное вече на Майдане в Киеве
Штаб блокады сделал ответный шаг на инициированный БПП круглый стол с привлечением СНБО. Участники торговой блокады Донбасса намерены собрать народное вече на Майдане Независимости в Киеве. Об этом говорится в заявлении на странице в Фейсбуке.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»