Сегодня в Мариуполе состоялась презентация книги «Широкинська операція». Её представил автор - Сергей Тимченко (позывной «Юг»).
По его словам, наиболее успешная наступательная операция за время боевых действий на востоке страны состоялась в феврале 2015 года. Именно тогда добровольцы "Азова" выполнили задачу по ослаблению давления на Дебальцево, а также создали буферную зону, которая обезопасила Мариуполь от повторных обстрелов.
Эти события и описывает книга-фотоальбом. Она содержит истории командиров подразделения и бойцов.
На презентации книги также присутствовали непосредственные участники боев под Широкино. Они поделились своими воспоминаниями. Автор книги также участвовал в операции, где был в медицинской службе.
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В Мариуполе представили книгу «Широкинська операція» о боевых действиях добровольцев зимой 2015 года
Сегодня в Мариуполе состоялась презентация книги «Широкинська операція». Её представил автор - Сергей Тимченко (позывной «Юг»).
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»