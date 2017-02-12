По информации пресс-центра АТО, сегодня, 12 февраля, на Донбассе насчитали 33 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
На Мариупольском направлении Павлополь и Красногоровку обстреляли из 82-мм минометов, из гранатометов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новогригорьевке стреляли из БМП.
На Донецком направлении на линии огня оказались Верхнеторецкое, Авдеевка, Новоселовка Вторая, Каменка, Луганское, Троицкое.
На Луганском направлении из гранатометов обстреляли Новоалександровку.
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Рубрика: Новости Донбасса
12-02-2017, 19:01
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День в АТО: потерь среди военных нет
По информации пресс-центра АТО, сегодня, 12 февраля, на Донбассе насчитали 33 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»