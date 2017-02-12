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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
12-02-2017, 19:27
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Как живется в Украине: люди стали отказываться от самого необходимого

Сложная экономическая ситуация заставляет украинцев экономить буквально на всем - даже пересмотр минимальных зарплат не улучшил финансовое положение граждан. Так, группа экспертов из Research & Branding Group организовали исследование, чтобы определить: в чем отказывали себе люди разных возрастов в декабре 2016. Об этом сообщает UBR.

Статистические подсчеты показали, что часто украинцы не покупают даже самого необходимого. Например, 37% респондентов обходятся без лекарств, даже когда тяжело болеют, а более половины (54%) значительно уменьшили свой рацион из-за подорожания продуктов питания.

Годами носят старую обувь и одежду около 58%, а 47% опрошенных вообще в последнее время не ездят отдыхать.

Забыли о развлечениях не менее 39% украинцев. Каждый третий видит новую бытовую технику только по телевизору - у 30% граждан она уже почти непригодна для использования.

Ходят пешком ради экономии на транспорте 25% жителей, а 42% - насколько могут снижают расходы на коммуналку.

Исследование проводилось во всех регионах страны за исключением неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.




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Редакция «Мариупольских новостей»