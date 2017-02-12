Жебривский встретился с координаторами блокады Донбасса, Семенченко и Парасюком

Уже несколько недель люди, называющие себя ветеранами АТО, блокируют железнодорожные пути на Донбассе. По их словам, они протестуют против контрабанды. Их поддерживают некоторые нардепы и активисты. Но от этой блокады могут пострадать, прежде всего, простые жители по обе стороны линии разграничения. Это и пытался сегодня объяснить блокировщикам губернатор Донетчины Павел Жебривский.

Он провел в Краматорске встречу с координаторами блокировки железной дороги и нардепами Семеном Семенченко и Тарасом Пастухом. Также на встрече присутствовал и нардеп Владимир Парасюк. Об этом Жебривский рассказал на своей странице в Фейсбуке.



«Они озвучили свою позицию по поводу блокады, я им рассказал о реальной политической и экономической ситуации в области, и о возможных последствиях. И подчеркнул, что нужно помнить, что здесь — прифронтовые территории и к организации любых массовых акций здесь нужно подходить очень и очень взвешенно», — рассказал глава Донецкой ОВГА.



Ранее Жебривский сообщал, что предприятия, которые работают на неподконтрольной территории, платят налоги в украинский бюджет и за эти деньги идет восстановление инфраструктуры Донецкой области. А если блокада продолжится, то ряд предприятий могут остановиться и на подконтрольной территории.