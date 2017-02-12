Бойцы ВСУ заняли новые позиции возле стратегической трассы на Донбассе

Украинские военные почти вплотную подошли к стратегической дороге, что ведет в неподконтрольную Ясиноватую.



Как стало известно, пока велись боевые действия в Авдеевской промзоне, бойцы 39-го батальона незаметно выстроили новый укрепрайон. Они продвинулись и теперь их позиции в 15 метрах от дороги. Об этом сообщает ТСН.



Оказывается, за этот год батальон буквально шаг за шагом продвигался вперед к стратегической трассе. По словам журналиста Андрея Цаплиенко, взять под контроль данную дорогу - было секретной задачей. Новые позиции занимали в течение недели. За это время был ранен один военный.