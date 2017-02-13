Гройсман соберет Энергетический штаб: премьер предупредил о возможных веерных отключениях из-за блокады Донбасса

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в понедельник, 13 февраля, пройдет заседание Энергетического штаба по вопросу достаточности запасов энергоносителей для прохождения отопительного сезона. Об этом премьер сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.



"Будет полностью оценена ситуация относительно того, сколько и каких у нас есть запасов, насколько необходимо предпринимать меры - потому что, для того, чтобы проходить сезон, уже сейчас необходимо начинать экономить", - сказал премьер.



Гройсман отметил, что борьба с контрабандой на Донбассе (так называемая блокада) не должна ставить под угрозу энергоснабжение и теплоснабжение украинцев. По его словам, треть электроэнергии производится на ТЭС и ТЭЦ, которые работают на угле и обеспечивают светом и теплом жилой фонд. При этом переход на газ, по мнению главы правительства, приведет к росту цен на коммунальные услуги, которые уже сейчас достаточно высоки.



«То есть, блокирование поставок угля, которому нет альтернативы, означает остановку промышленности и веерные отключения по всей территории страны. Надо ли до этого доводить? Думаю, нет», - сказал премьер, комментируя блокаду железных дорог на Донбассе.



Гройсман подчеркнул, что согласен с необходимостью борьбы с контрабандой как на государственной границе, так и на линии разграничения. "И тут я готов полностью присоединится к жесткой борьбе против контрабанды, но мы не должны объявлять жесткую борьбу украинским гражданам, у которых должно быть светло и тепло", - добавил премьер.