vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1399 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Украины и мира
    • /
  • Законодательное признание зоны АТО оккупированными территориями будет иметь негативные последствия, - ООН и Совет Европы

Рубрика: Новости Украины и мира
13-02-2017, 08:32
Просмотров: 357
Комментариев: 0

Законодательное признание зоны АТО оккупированными территориями будет иметь негативные последствия, - ООН и Совет Европы

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Совет Европы обеспокоены возможным принятием Верховной Радой законопроекта №3593-д "О временно оккупированной территории Украины". Это будет иметь негативные последствия для обеспечения защиты прав человека, свободы передвижения и доставки гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В частности, УВКБ ООН обратилось в парламент с просьбой учитывать международные стандарты по защите прав человека при разработке законодательства о статусе территорий, неподконтрольных правительству.

"Специальный представитель генерального секретаря Совета Европы по Украине Режи Брийя в своем обращении к авторам законопроекта отметил, что законопроект нарушает нормы Резолюции ПАСЕ 2133 (п.17.3), а некоторые его нормы противоречат положениям Минских договоренностей, поэтому должны быть пересмотрены", - подчеркивается в сообщении.

Также Совет Европы считает, что лишение граждан основных политических прав на неопределенный срок является угрозой основным демократическим европейским принципам.

Кроме того, согласно сообщению, принятие этого документа существенно осложнит ситуацию с правами человека на временно неподконтрольных территориях и правами переселенцев.

"По мнению Режи Брийя законопроект противоречит Конституции Украины, Европейской конвенции о защите прав человека, Европейской социальной хартии. Кроме того, этот документ не лежит в одной плоскости с подходом, определенным правительством Украины, которое приняло план мероприятий по реинтеграции населения неподконтрольных территорий", - говорится в заявлении.

В связи с этим Совет Европы настойчиво рекомендует не вносить этот документ в сессионный зал парламента без основательного изучения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Гройсман соберет Энергетический штаб: премьер предупредил о возможных веерных отключениях из-за блокады Донбасса

По его мнению, блокирование ж/д путей не должно ставить под угрозу энергоснабжение и теплоснабжение украинцев


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»