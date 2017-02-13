Законодательное признание зоны АТО оккупированными территориями будет иметь негативные последствия, - ООН и Совет Европы

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Совет Европы обеспокоены возможным принятием Верховной Радой законопроекта №3593-д "О временно оккупированной территории Украины". Это будет иметь негативные последствия для обеспечения защиты прав человека, свободы передвижения и доставки гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В частности, УВКБ ООН обратилось в парламент с просьбой учитывать международные стандарты по защите прав человека при разработке законодательства о статусе территорий, неподконтрольных правительству.
"Специальный представитель генерального секретаря Совета Европы по Украине Режи Брийя в своем обращении к авторам законопроекта отметил, что законопроект нарушает нормы Резолюции ПАСЕ 2133 (п.17.3), а некоторые его нормы противоречат положениям Минских договоренностей, поэтому должны быть пересмотрены", - подчеркивается в сообщении.
Также Совет Европы считает, что лишение граждан основных политических прав на неопределенный срок является угрозой основным демократическим европейским принципам.
Кроме того, согласно сообщению, принятие этого документа существенно осложнит ситуацию с правами человека на временно неподконтрольных территориях и правами переселенцев.
"По мнению Режи Брийя законопроект противоречит Конституции Украины, Европейской конвенции о защите прав человека, Европейской социальной хартии. Кроме того, этот документ не лежит в одной плоскости с подходом, определенным правительством Украины, которое приняло план мероприятий по реинтеграции населения неподконтрольных территорий", - говорится в заявлении.
В связи с этим Совет Европы настойчиво рекомендует не вносить этот документ в сессионный зал парламента без основательного изучения.
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Законодательное признание зоны АТО оккупированными территориями будет иметь негативные последствия, - ООН и Совет Европы
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Совет Европы обеспокоены возможным принятием Верховной Радой законопроекта №3593-д "О временно оккупированной территории Украины". Это будет иметь негативные последствия для обеспечения защиты прав человека, свободы передвижения и доставки гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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