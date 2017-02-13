Выпускники и студенты Донетчины могут проверить состояние своей регистрации на ВНО 2017

Донецкий региональный центр оценивания качества образования обращает внимание всех выпускников общеобразовательных учреждений, выпускников прошлых лет и учащихся (слушателей, студентов) профессионально-технических, высших учебных заведений, что на сайте УЦОКО можно найти новые сервисы, благодаря которым можно проследить все этапы регистрации.



"С помощью сервиса «Состояние регистрации» по номеру регистрационной карточки, есть возможность узнать, зарегистрировано ли вас и даже дату создания вашего сертификата региональным центром", - говорится в сообщении.



Также можно увидеть еще и штрих-код почтового отправления от регионального центра, по которым можно будет проследить путь письма до адресата за сервисом Укрпочты.



Для участников, которые получат отказ в регистрации, в сервисе сразу будет размещено соответствующее сообщение и причины принятия такого решения. От регионального центра комплект документов с письмом-отказом будет направлен по предоставленному адресу. Таким участникам нужно осуществить перерегистрацию (создать новую карту) и повторно направить полный комплект регистрационных документов, устранив указанные недостатки. Желательно добавить в комплект копию письма регионального центра об отказе в регистрации. Перерегистрация продлится до 31 марта.



Также на сайте работает сервис «Внесение изменений в регистрационных данных участника». Через него создается новая регистрационная карта при необходимости внесения изменений в регистрационные данные уже после завершения регистрации и получения от регионального центра сертификата участника ВНО 2017. Напоминаем, в таком случае для перерегистрации вместе с комплектом документов обязательно нужно вернуть оригинал ранее направленного региональным центром сертификата.



Для тех, кто еще не начал регистрацию, это можно сделать на сайте Украинского центра оценивания качества образования или воспользовавшись ссылкой на этот сервис на сайте Донецкого РЦОЯО.