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Рубрика: Новости Донбасса
13-02-2017, 09:49
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В Авдеевке есть проблемы с восстановлением жилья, но жители все равно возвращаются домой, - ВГА

На сегодняшний день инфраструктура Авдеевки полностью восстановлена. Есть свет, вода, отопление, работает канализация. Об этом сообщил председатель ВГА Павел Малыхин.

Сейчас единственная проблема остается в восстановлении жилья, которое было разрушено в период боевых действий. Но, несмотря на это, жители Авдеевки возвращаются домой.

"Вчера изъявили желание и вернулись 22 человека - дети с родителями. В дальнейшем, если люди захотят возвращаться, - будем обеспечивать их", - отметил Малыхин в эфире "112 Украина".




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Редакция «Мариупольских новостей»