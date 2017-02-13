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Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 10:12
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В мае состоится переход на электронные билеты в городском транспорте, в Мариуполе их тоже внедрят

Электронные билеты в Украине начнут действовать после майских праздников. Соответствующий Закон, который был принят Верховной Радой и подписан президентом Петром Порошенко, вступит в силу 7 мая, передают «Українські новини».

До этого времени Кабинет министров должен:

  • разработать и утвердить порядок взаимодействия органов местного самоуправления и органов социальной защиты по обеспечению льготных категорий граждан электронными билетами на безвозмездной основе в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда;
  • привести свои нормативно-правовые акты и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.

Документом определено, что электронный билет – это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг.

В Мариуполе тоже планируют внедрить электронный билет для проезда в городском транспорте. По словам первого заместителя городского головы Александра Голтвенко, после апробации таких проездных карточек в Днепре, Мариуполь проанализирует данный опыт и разработает свою систему.




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Редакция «Мариупольских новостей»