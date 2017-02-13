Запасы угля критические, с понедельна возможны отключения электростанций - СМИ

Запасы угля на большинстве украинских электростанций из-за блокады Донбасса достигли критически низкого уровня. Есть вероятность отключения ТЭС. Об этом заявил источник в министерстве топлива и энергетики, передают Комментарии.



"Ситуация критическая. Таких низких запасов угля не было на ТЭС даже в 2014 году в разгар военных действий. Начиная с понедельника, по оперативным данным, могут начаться отключения электростанций», - заявил собеседник в Министерстве.



В СМИ опубликовали скан-копию графика возможных отключений.

Отмечается, что до конца дня воскресенья угля хватило на Углегорской, Приднепровской ТЭС. На Славняской, Кураховской, Запорожской запасы угля иссякнут в понедельник вечером. На Мироновской, Змиевской - до конца дня вторника, на остальных ТЭС, кроме Трипольской, до конца дня среды. Трипольская ТЭС, обеспечивающая электроэнергией Киевскую область, может остановиться в следующую пятницу.



«Мы пытаемся решить проблему с импортом угля из Польши и ЮАР, но оперативно организовать его поставку в нужном объеме не удастся», - отметил источник в Министерстве.