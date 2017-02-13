Мариуполец организовал нарколабораторию по производству амфетамина

В частных домовладениях Мариуполя были выявлены две лаборатории по изготовлению амфетамина. Правоохранители задержали 21-летнего мариупольца, который занимался изготовлением и сбытом особо опасного психотропного вещества, сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Во время обысков изъяты принадлежности с ингредиентами, с помощью которых изготавливался амфетамин, а также готовое вещество. Наркотические и психотропные вещества, оборудование для изготовления амфетамина направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Отмечается, что на "черном рынке" свою продукцию мужчина сбывал по 500-600 гривен за грамм амфетамина. В среднем за месяц изготовлялось около 500 граммов опасного наркотика.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. Мужчина задержан, по ходатайству прокуратуры суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.