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Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 11:29
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Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича отмечает свое 120-летие

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Группы Метинвест 13 февраля отмечает свое 120-летие.

История предприятие ведет свое начало с 1897 года. Тогда в рекордно короткие сроки был построен завод "Никополь"-Мариупольского горного и металлургического общества. Его учредили немец А. В. Ротштейн и американец Э. Д. Смит. В феврале выдал первую продукцию трубный цех.

С самого возникновения завод "Никополь", как отмечают историки, стал крупным металлургическим предприятием, а к концу XIX века вышел на одно из первых мест в стране. Комбинат и по сей день остается одним из ведущих украинских предприятий в отрасли.

Сегодня на ММК им.Ильича готовятся отметить свое 120-летие.

"В истории нашего комбината много славных страниц, рассказывающих о важных событиях и высоких производственных рекордах. Достижение больших высот и преодоление всех трудностей стали возможными благодаря стальному характеру ильичевцев, ответственному труду каждого сотрудника. У нашего комбината замечательная история! А впереди - уверенное будущее и огромное количество значимых для всей украинской металлургии событий", - отметил генеральный директор ПАО «ММК им. Ильича» Юрий Зинченко.

Для ветеранов завода запланирован ряд праздничных концертов. А 16 февраля на СК "Ильичевец" состоится гала-концерт с участием звезд украинского шоу-бизнеса - Ольги Поляковой и группы «Друга ріка».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»