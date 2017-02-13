Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича отмечает свое 120-летие

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Группы Метинвест 13 февраля отмечает свое 120-летие.



История предприятие ведет свое начало с 1897 года. Тогда в рекордно короткие сроки был построен завод "Никополь"-Мариупольского горного и металлургического общества. Его учредили немец А. В. Ротштейн и американец Э. Д. Смит. В феврале выдал первую продукцию трубный цех.



С самого возникновения завод "Никополь", как отмечают историки, стал крупным металлургическим предприятием, а к концу XIX века вышел на одно из первых мест в стране. Комбинат и по сей день остается одним из ведущих украинских предприятий в отрасли.



Сегодня на ММК им.Ильича готовятся отметить свое 120-летие.



"В истории нашего комбината много славных страниц, рассказывающих о важных событиях и высоких производственных рекордах. Достижение больших высот и преодоление всех трудностей стали возможными благодаря стальному характеру ильичевцев, ответственному труду каждого сотрудника. У нашего комбината замечательная история! А впереди - уверенное будущее и огромное количество значимых для всей украинской металлургии событий", - отметил генеральный директор ПАО «ММК им. Ильича» Юрий Зинченко.



Для ветеранов завода запланирован ряд праздничных концертов. А 16 февраля на СК "Ильичевец" состоится гала-концерт с участием звезд украинского шоу-бизнеса - Ольги Поляковой и группы «Друга ріка».