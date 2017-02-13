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Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 11:47
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В ЦНАПе Мариуполя появилась новая услуга

В Мариупольском Центре предоставления административных услуг появилась новая услуга. С сегодняшнего дня, 13 февраля, начат прием документов для государственной регистрации физических лиц-предпринимателей, сообщили в пресс-службе горсовета.

График приема документов на соответствующие административные услуги: понедельник-четверг - с 9:00 до 16:00; пятница - с 9:00 до 14:00.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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