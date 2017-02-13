vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1387 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 12:10
Просмотров: 1743
Комментариев: 0
[Фото]

В школе Сартаны открыли мемориальную доску в память о Владимире Бойко

Как мы уже писали ранее, решением горсовета мариупольской школе №8 в Сартане было присвоено имя Героя Украины Владимира Бойко.

А сегодня в учебном учреждении состоялось открытие мемориальной доски в память о Владимире Семеновиче. Здесь собрались представители поселкового совета Сартаны, городской власти, Федерации греческих обществ, члены семьи Владимира Бойко, а также учащиеся школы и жители поселка.

Мерориятие приурочено к 120-летию ММК им. Ильича.

Стоит отметить, что школа №8 в Сартане строилась при поддержке и участии меткомбината им. Ильича. Владимир Семенович лично помогал этому учебному учреждению.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича отмечает свое 120-летие

Ветеранов завода и горожан ждут концерты и сюрпризы


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»