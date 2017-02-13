В школе Сартаны открыли мемориальную доску в память о Владимире Бойко

Как мы уже писали ранее, решением горсовета мариупольской школе №8 в Сартане было присвоено имя Героя Украины Владимира Бойко.
А сегодня в учебном учреждении состоялось открытие мемориальной доски в память о Владимире Семеновиче. Здесь собрались представители поселкового совета Сартаны, городской власти, Федерации греческих обществ, члены семьи Владимира Бойко, а также учащиеся школы и жители поселка.
Мерориятие приурочено к 120-летию ММК им. Ильича.
Стоит отметить, что школа №8 в Сартане строилась при поддержке и участии меткомбината им. Ильича. Владимир Семенович лично помогал этому учебному учреждению.