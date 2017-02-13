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Рубрика: Новости Украины и мира
13-02-2017, 13:24
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Гройсман: из-за дефицита угля может быть введен режим чрезвычайной ситуации

На заседании Энергетического штаба рассмотрят вопрос введения чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. Об этом сегодня заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает 112.ua.

Введение режима ЧС связано с блокированием поставок угля из-за перекрытых ж/д путей на Донбассе и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.

"Сейчас будет рассмотрен вопрос на повестке дня энергетического штаба - о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике и формирования плана и предложений, которые должны заключаться, в том числе, и в веерных отключениях, чтобы не допустить каких-либо проблемных вещей, связанных с обеспечением", - сказал Гройсман.

Он также сказал и о стратегических запасах угля. "Но вы понимаете, если есть двухнедельный запас, это означает только одно, что мы не можем этот запас сжечь, чтобы через 2 недели выйти в кризис. Мы должны сегодня вводить определенные меры недопущения снижения критических запасов угля", - отметил премьер.




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По его мнению, блокирование ж/д путей не должно ставить под угрозу энергоснабжение и теплоснабжение украинцев


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Редакция «Мариупольских новостей»