Конфликт между крымскотатарскими активистами и военными ВСУ на Чонгаре: все версии

В селе Чонгар Херсонской области около 20:00 12 февраля произошел конфликт между военными и представителями крымскотатарской общественной организации "Аскер". Крымские татары утверждают, что военные ВСУ самовольно заняли обустроенную активистами территорию. В оперативном командовании "Юг" отрицают это и говорят, что на позиции военных напали неизвестные вооруженные люди. 112.ua собрало версии произошедшего, о котором все еще остается много вопросов.



Версия крымских татар: на базу беспричинно напали военные



Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что украинские военные силой заняли территорию общественной организации "Аскер", на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана. Батальон начал формироваться в декабре 2015 года, а в июне 2016-го на Чонгаре был поднят его флаг.



Чубаров заявил, что военнослужащие ВСУ повредили отдельные сооружения и имущество организации, а также пытались применить физическую силу к членам организации "Аскер".

Версия журналиста Пашаева – погром "заказал" местный бизнесмен



Известный журналист Осман Пашаев сообщил в Фейсбуке, что "Аскер" захватили военные из 34-го батальона 57-й бригады ВСУ под руководством майора, которому пожаловался местный предприниматель - владелец кафе и рынка на Чонгаре. Якобы бизнесмен заявил, что крымскотатарские активисты захватили часть его земли и попросил военных "разобраться". Те приехали на базу, пригнали БТР, избили безоружных людей, положили лицом на землю директора Новоалексеевской средней школы, который является руководителем местного Меджлиса.



Журналист пишет, что утром майор извинился за свои действия и представился командиром батальона 34-й бригады майором Сергеем Шпанко. Есть даже соответствующее видео.

По информации экс-нардепа Алексея Журавко, сначала произошел конфликт между жителями и крымскотатарским батальоном. "Как жители сообщили, была перестрелка, 1 человек погиб, 1 получил ранение. Очевидцы рассказывают, что с татарского батальона беспредельщики начали приставать к проезжающим. Одного из них избили. В итоге пострадавшие вызвали Нацгвардию, Нацгвардия вступилась за пострадавших", - пишет Журавко.

Версия местных СМИ – "Аскер" вмешался в учения ВСУ, а затем противодействовал военным



Издание "Херсон. Онлайн" пишет, что "Аскер" пытался вмешаться в учения ВСУ, из-за чего и возник конфликт. В итоге, военные решили проверить самих представителей батальона и территорию, где они располагаются.



Сообщается, что на базе "Аскера" военные обнаружили немало нелегального оружия, и вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт и изъять боеприпасы (заряды к РПГ - 30 шт; АКС - 8 шт; СВД - 3 шт; М16 - 1 шт; ПК - 1 шт; РПГ7В - 1 шт; ГП25 - 2 шт; ВОГ25 - 110 шт; РПГ17 - 38 шт; АГС - 17 - 1 шт; МОН50 - 6 шт; 7.62 ПС - 3360 шт; 5.45 ПС - 17 277 шт).

Пока на территории базы работали вызванные сотрудники полиции и СБУ, туда же прибыл основатель "Аскера" Ленур Ислямов.



"Обвинив бойцов ВСУ в "предательстве", представители батальона буквально выперли военных с территории своей базы, заблокировав при этом автомобиль, в котором правоохранители намеревались вывезти изьятое нелегальное оружие и БРДМ, принадлежавший военным", - пишет издание.



Эту же версию подтверждает в комментарии изданию "Страна" советник министра внутренних дел Илья Кива. По его информации, военные направились на базу для проверки поступившей информации о незарегистрированном оружии, найденное сложили в свою машину, которую заблокировали "аскеровцы". По его словам, позже бойцов ВСУ удалось разблокировать. "Кто-то позвонил крымским татарам и они перестали блокировать машину. Теперь груз с оружием описывается, все регистрируется и вывозится в сопровождении полиции", - сказал Кива.



Версия командования ВСУ – на военных напали неизвестные, которые были разоружены



В оперативном командовании "Юг" опровергли информацию о нападении со стороны военных. В сообщении говорится, что это на них напали неизвестные вооруженные люди.



"Подразделение, которое входит в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняет боевые задачи в Херсонский области, на границе с Крымом, обустраивало по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконного вооруженного формирования. Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирования были задержаны, разоружены во исполнение всех требований уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях", - говорится в сообщении.



Отмечается, что сейчас продолжается учет вооружения, которое было изъято.



"Сообщение о нападении Вооруженных сил Украины на общественную организацию "Аскер" является не чем иным, как очередным фейком и попыткой очернить Вооруженные силы Украины, внести определенный разлад и недоверие в украинском обществе", - добавили в командовании "Юг".



Что говорит полиция



В пресс-службе управления полиции Херсонской области зафиксировали факт перекрытия дороги Харьков - Симферополь, о котором сообщила местная жительница. Женщина сообщила, что вблизи с.Чонгар неизвестные перекрыли автодорогу и не пропускают ее автомобиль. На место происшествия выехала СОГ.



"Полицейские установили, что возле с.Чонгар между представителями одного из общественных формирований и военнослужащими возникла конфликтная ситуация. На место происшествия были вызваны представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. Проводится проверка", - сообщают в полиции.



Чем все закончилось



К полудню 13 февраля Чубаров сообщил, что конфликт исчерпан, базу "Аскера" на Чонгаре покинули военнослужащие и полиция: активисты и добровольцы вернулись к своей повседневной жизни.