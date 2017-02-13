Блокада железной дороги на Донбассе продолжается полным ходом

Блокирование железной дороги на Донбассе продолжается полным ходом. По состоянию на 13:00 сегодняшнего дня не осуществляется движение на участках Светланово - Шипилово (Луганская область), Курдюмовка - Бахмут-2 и станция Фенольная — выход на участок Скотоватая - Ясиноватая (Донецкая область).

Об этом сообщил экс-начальник административной службы ГП "Донецкая железная дорога" Владимир Селиванов.

"Мариупольские новости" связались с ним и он дополнительно прокомментировал ситуацию: "Даже разблокирование одновременно всех трех участков не означает сиюминутного решения вопроса, так как пропускная способность участка ограничена. Имеется в виду пропуск оговоренных номенклатур грузов (всеми сторонами) и время проследования составов".

Возможно, стоит запасаться теплой одеждой. Ведь даже премьер Гройсман не исключил чрезвычайно ситуации и веерных отключений.