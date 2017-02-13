Мариупольского «Сталевара» нарядили в вышиванку

Сегодня один из символов Мариуполя - памятный знак "Сталевар" на въезде в город - "облачился" в вышиванку. Это очень символично, ведь скульптура стоит на трассе Мариуполь - Донецк, будто символ хрупкого мира. Памятник с разных сторон изрешечен пулями.

Создавали вышиванку в течение 6 дней. Она украшена специальными узорами-оберегами, характерными для нашей местности. Вдохновители и исполнители идеи - творческое объединение художников и народных умельцев "Вдохновение". Вышиванка - подарок комбинату им.Ильича к 120-летнему юбилею.