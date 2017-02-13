Вызов полиции в один клик: для жителей Мариуполя запустят бесплатное мобильное приложение

Полиция Донетчины запускает бесплатное мобильное приложение "Активный гражданин". Оно будет подключено к Единому аналитическому сервисному центру. Приложение заработает уже через три недели. Об этом сообщил инициатор проекта, глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Пилотный вариант проекта запускается для жителей Мариуполя, в дальнейшем удобным мобильным приложением смогут пользоваться все граждане на территории Донецкой области.



Генерал Аброськин отметил, что определяющим фактором при создании сервиса экстренного вызова полиции была помощь детям. Мобильное приложение будет активно внедряться в школах, чтобы дети чувствовали себя в безопасности.

Об основных функциях и что они дают гражданам, рассказал представитель компании-разработчика Станислав Евченко.



Тревожная кнопка, которая всегда с собой



Если вы попали в экстремальную ситуацию и вашей жизни угрожает опасность, а времени на звонок в полицию и объяснения, где вы находитесь, нет - достаточно нажать кнопку «sos» в своем телефоне. «Умная» система сама определит ваше местоположение и направит данные в полицию. Это экстренный вызов наряда полиции. Ваши текущие координаты автоматически поступают в колл-центр полиции 102. Этот сигнал воспринимается как вызов полиции. На место срочно направляется наряд правоохранителей.



Программой предусмотрена обратная связь. То есть человеку, который сделал вызов, придет сообщение, через сколько именно минут приедет наряд полиции.



Стоит отметить, что каждый человек, который устанавливает это приложение, должен зарегистрироваться - указать имя и фамилию, номер телефона и электронную почту.

Заявить о правонарушении онлайн



Если вы стали свидетелем ДТП или уличного грабежа - теперь не обязательно идти в отделение полиции или звонить на 102. Достаточно отправить сообщение. Приложение имеет удобную форму для сообщения о правонарушениях. Вы выбираете тип правонарушения, добавляете по желанию фото и краткое описание. Эта информация автоматически будет передана в колл-центр 102.



Гражданский контроль



После взаимодействия с полицией вы можете оставить информацию – было ли это корректное взаимодействие, понравилось общение с полицейским или нет. Все оценки будут учтены и будут влиять на формирование кадровой политики.

Обратная связь



Мобильное приложение «Активный гражданин» предполагает активный обмен информацией между населением и полицией. Проект рассчитан на сотрудничество общества и полицейских с целью обеспечения общественной безопасности и укрепления закона.