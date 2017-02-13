Минэнергоугля и «Укрэнерго» рекомендуют ввести режим ЧП в энергетике

"Укрэнерго" и Министерство энергетики предлагает Кабмину ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за останововки поставок антрацита из зоны АТО. Об этом на заседании антикризисного энергетического штаба сообщили и.о. руководителя "Укрэрнего" Всеволод Ковальчук и глава Минэнерго Игорь Насалик.



Было сообщено, что по состоянию на сегодняшнее утро, общие запасы антрацитового угля на всех ТЭЦ составляют 842 тыс. тонн. Среднесуточное потребление антрацита составляет около 30 тыс. тонн в сутки. При полном отсутствии поставок этого запаса в среднем хватит на 40 суток.



"Но надо считать, что на разных станциях разный запас угля и на самом деле это значение по антрацитовым станциям колеблется от 14 до 100 суток при условии введения чрезвычайного положения", - сказал Ковальчук.



Насалик добавил, что чрезвычайное положение предусматривает веерные отключения. Под ограничения попадут потребители и не только. "Это, в свою очередь, будет касаться экономических процессов непосредственно, и промышленных объектов", - отметил министр.



Распоряжение о временных чрезвычайных мерах в украинской энергетике представят на рассмотрение Кабмина.