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Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 15:59
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Сводный отряд главка полиции взял под пристальное внимание прифронтовой Мариуполь

С сегодняшнего дня сводный отряд главка приступил к отработке Мариуполя. Он будет работать вместе с местными правоохранителями в рамках спецмероприятий безопасности, которые стартовали с начала месяца по распоряжению руководства Нацполиции.

Зона ответственности спецотряда - блокпосты и главные дорожные развязки, а в первоочередные задачи входит блокирование транспортировки оружия и взрывчатки, выявление и задержание лиц, которые намерены дестабилизировать оперативную обстановку и совершить преступление против мирного населения, или тех, кто причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях.

Усиленные мероприятия продлятся до 28 февраля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»