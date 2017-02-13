Сводный отряд главка полиции взял под пристальное внимание прифронтовой Мариуполь

С сегодняшнего дня сводный отряд главка приступил к отработке Мариуполя. Он будет работать вместе с местными правоохранителями в рамках спецмероприятий безопасности, которые стартовали с начала месяца по распоряжению руководства Нацполиции.

Зона ответственности спецотряда - блокпосты и главные дорожные развязки, а в первоочередные задачи входит блокирование транспортировки оружия и взрывчатки, выявление и задержание лиц, которые намерены дестабилизировать оперативную обстановку и совершить преступление против мирного населения, или тех, кто причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях.



Усиленные мероприятия продлятся до 28 февраля.