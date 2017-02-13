В Мариуполе у памятного знака ильичёвцам вспоминали о трудовых залугах и рекордах

Сегодня Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича отмечает свое 120-летие. К знаменательной дате подготовлено множество мероприятий. А сегодня у памятного знака погибшим в войне ильичевцам состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие ветераны предприятия, народный депутат Украины Сергей Матвиенков, представители общественных организаций и молодежь.

Присутствующие почтили память всех тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной, тех кто возрождал предприятие в послевоенные годы. Ветераны-ильичевцы также вспоминали свою молодость и трудовые заслуги, рекорды и достижения.



Митинг завершился возложением цветов к памятному знаку.