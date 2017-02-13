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Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 16:17
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В Мариуполе у памятного знака ильичёвцам вспоминали о трудовых залугах и рекордах

Сегодня Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича отмечает свое 120-летие. К знаменательной дате подготовлено множество мероприятий. А сегодня у памятного знака погибшим в войне ильичевцам состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие ветераны предприятия, народный депутат Украины Сергей Матвиенков, представители общественных организаций и молодежь.

Присутствующие почтили память всех тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной, тех кто возрождал предприятие в послевоенные годы. Ветераны-ильичевцы также вспоминали свою молодость и трудовые заслуги, рекорды и достижения.

Митинг завершился возложением цветов к памятному знаку.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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