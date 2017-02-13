Из-за конфликта на Донбассе добраться из одного села в другое стало очень сложно. Общественный транспорт не ходит еще с 2014 года. Чтобы попасть на работу, купить продукты или посетить больницу жители небольших прифронтовых поселков вынуждены ездить в соседние крупные населенные пункты. При этом людям приходится либо платить большие деньги за такси, либо идти пешком 6-10 км, зачастую даже через минные поля.
Зная ситуацию, Красный Крест организовал ежедневный бесплатный автобус. На пути следования он собирает людей из близлежащих сел. Автобусов два. Утром и вечером один ходит по маршруту «Очеретино – Водяное», а второй – «Очеретино – Новоселовка 2».
- Главная /
- Новости Донбасса /
- Жителей прифронтовых поселков Донетчины возят бесплатные автобусы Международного Красного Креста
Жителей прифронтовых поселков Донетчины возят бесплатные автобусы Международного Красного Креста
Из-за конфликта на Донбассе добраться из одного села в другое стало очень сложно. Общественный транспорт не ходит еще с 2014 года. Чтобы попасть на работу, купить продукты или посетить больницу жители небольших прифронтовых поселков вынуждены ездить в соседние крупные населенные пункты. При этом людям приходится либо платить большие деньги за такси, либо идти пешком 6-10 км, зачастую даже через минные поля.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
В Авдеевке есть проблемы с восстановлением жилья, но жители все равно возвращаются домой, - ВГА
Инфраструктура города полностью восстановлена
Как живется в Украине: люди стали отказываться от самого необходимого
Сложная экономическая ситуация заставляет украинцев экономить буквально на всем
Редакция «Мариупольских новостей»