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Рубрика: Новости Донбасса
13-02-2017, 16:44
Просмотров: 452
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[Видео]

Жителей прифронтовых поселков Донетчины возят бесплатные автобусы Международного Красного Креста

Из-за конфликта на Донбассе добраться из одного села в другое стало очень сложно. Общественный транспорт не ходит еще с 2014 года. Чтобы попасть на работу, купить продукты или посетить больницу жители небольших прифронтовых поселков вынуждены ездить в соседние крупные населенные пункты. При этом людям приходится либо платить большие деньги за такси, либо идти пешком 6-10 км, зачастую даже через минные поля.

Зная ситуацию, Красный Крест организовал ежедневный бесплатный автобус. На пути следования он собирает людей из близлежащих сел. Автобусов два. Утром и вечером один ходит по маршруту «Очеретино – Водяное», а второй – «Очеретино – Новоселовка 2».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»