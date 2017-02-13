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Рубрика: Новости Донбасса
13-02-2017, 16:59
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Военные ВСУ будут открывать огонь в ответ на обстрелы, - штаб АТО

В пресс-центре АТО сообщили, что в течение дня продолжаются обстрелы позиций ВСУ вдоль всей линии разграничения из гранатометов, танков, артиллерии и минометов.

"В штабе АТО предупреждают, в случае продолжения провокационных обстрелов украинских позиций после 16:30 и с целью избежания потерь среди личного состава, силы АТО будут вынуждены открывать адекватный ответный огонь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о таком решении уже предупредили СЦКК.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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