В Мариуполь хотели нелегально провезти 15 тонн лома черного металла

Во время несения службы сотрудники полиции остановили автомобиль «КАМАЗ», на котором перевозилось 15 тонн лома черного металла без соответствующих документов. Водитель пояснил, что по заказу работодателя (частного лица) собирал металлолом на нелегальных приемках в селах Кураховского района и вез груз в Мариуполь, собщили в пресс-службе полиции.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Выявленный факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.