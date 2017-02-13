Для переселенцев подготовили ряд изменений

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению пакета законопроектов, посвященных защите прав внутренних переселенцев. В общественных организациях БФ «Право на защиту», БФ «Восток-СОС», ОО «Крым SOS» напомнили, что ряд правок не был рассмотрен парламентом 8 февраля. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений планирует провести тематическое рассмотрение в ВР этих законопроектов в феврале - марте 2017 года.
Общественники отмечают, что Рада должна рассмотреть ряд вопросов:
- Изменения в закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» № 2481 от 27.03.2015, предусматривают оплату стоимости коммунальных услуг, электроэнергии и тепловой энергии, природного газа в местах компактного поселения внутренне перемещенных лиц по соответствующим тарифам, установленным на такие услуги и товары для населения.
Отметим, сейчас начисления и оплата за потребленные услуги производится по тарифам для предприятий, которые выше тарифов для населения.
- изменения в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц № 3459-1 от 16.11.2015. Данная норма должна обеспечивать бесплатным питанием детей, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учреждениях и вузах. Также предусмотрено обеспечение детским питанием для грудных детей и детей на втором году жизни.
- Изменения в некоторые законодательные акты Украины (относительно реализации права внутренне перемещенных лиц на бесплатное временное проживание) № 5107 от 09.09.2016.
Предусматривается предоставление во временное пользование переселенцам жилых помещений или социального жилья, социальных общежитий из коммунальной собственности при условии оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг и (или) платы за пользование социальным жильем. Жилье для временного проживания предоставляется на срок до одного года с возможностью продления этого срока.
- Изменения в статью 3 закона Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» № 4022 от 15.07.2016, в том числе отмена справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица из перечня документов, в которые вносятся сведения о месте пребывания.
Напомним, сейчас существует несогласованность положений указанного закона и закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Он определяет, что справка свидетельствует место жительства.