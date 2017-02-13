vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1653 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 17:58
Просмотров: 340
Комментариев: 0
[Фото]

В Центре предоставления административных услуг мариупольцам выдали первые ID-паспорта

Отныне жители Центрального района, достигшие 14-летнего возраста, могут оформить ID-карты в Мариупольском центре предоставления административных услуг, сообщили в пресс-службе горсовета.

Сегодня паспорта нового образца получили шестеро юных мариупольцев. ID-карты им вручил лично городской голова Вадим Бойченко. Он поздравил молодых людей с началом взрослой жизни и подарил сувениры с новым логотипом Мариуполя.

Мэр также рассказал, что был проделан большой объем работы для того, чтобы в Мариуполе появилась новая услуга по оформлению и выдачи паспортов нового образца. По словам Вадима Бойченко, городская власть сделает все, чтобы услугой по оформлению ID-карт могли воспользоваться все мариупольцы, а не только жители Центрального района.

На сегодняшний день Центром принято 120 пакетов документов для получения ID-карты.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В ЦНАПе Мариуполя появилась новая услуга

С 13 февраля начат прием документов для государственной регистрации физических лиц-предпринимателей


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»