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  • «Зеленстрой» Мариуполя продолжит совершенствоваться: работникам повысят зарплаты, а в предприятие инвестируют 29 миллионов гривен

Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 18:32
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«Зеленстрой» Мариуполя продолжит совершенствоваться: работникам повысят зарплаты, а в предприятие инвестируют 29 миллионов гривен

Сегодня в КП «Зеленстрой» подвели итоги работы за 2016 год. По словам директора предприятия Александра Шульги, за это время старую технику заменили современной, а работникам впервые за десять лет купили спецодежду. В целом на техническую модернизацию из городского бюджета было выделено 16 миллионов гривен.

Изменения в лучшую сторону оценил городской голова Вадим Бойченко. Он отметил, в январе 2016 года реалии были нерадужные - изношенная техника и демоотивированный персонал. Но с тех пор ситуация кардинально изменилась и «Зеленстрой» обрел новую жизнь. Предприятие продолжат совершенствовать и в этом году.

"В 2017 году на модернизацию из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 19 миллионов, из городского - в объеме 10 миллионов гривен. Общий объем инвестиций в «Зеленстрой» составит 29 миллионов гривен", - сообщил мэр. Эти средства пойдут на приобретение новой техники.

Также будут работники получат прибавку к заработной плате. Так, с апреля текущего года зарплату обещают повысить в среднем еще на 25%.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»