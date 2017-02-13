«Зеленстрой» Мариуполя продолжит совершенствоваться: работникам повысят зарплаты, а в предприятие инвестируют 29 миллионов гривен

Сегодня в КП «Зеленстрой» подвели итоги работы за 2016 год. По словам директора предприятия Александра Шульги, за это время старую технику заменили современной, а работникам впервые за десять лет купили спецодежду. В целом на техническую модернизацию из городского бюджета было выделено 16 миллионов гривен.

Изменения в лучшую сторону оценил городской голова Вадим Бойченко. Он отметил, в январе 2016 года реалии были нерадужные - изношенная техника и демоотивированный персонал. Но с тех пор ситуация кардинально изменилась и «Зеленстрой» обрел новую жизнь. Предприятие продолжат совершенствовать и в этом году.



"В 2017 году на модернизацию из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 19 миллионов, из городского - в объеме 10 миллионов гривен. Общий объем инвестиций в «Зеленстрой» составит 29 миллионов гривен", - сообщил мэр. Эти средства пойдут на приобретение новой техники.



Также будут работники получат прибавку к заработной плате. Так, с апреля текущего года зарплату обещают повысить в среднем еще на 25%.