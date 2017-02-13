ММК имени Ильича – 120 лет: сегодня это флагман украинской металлургии, известный международный бренд

Мариупольскому металлургическому комбинату имени Ильича Группы Метинвест исполнилось 120 лет. 13 февраля 1897 года первую продукцию выдал трубный цех «Никополь-Мариупольского горно-металлургического общества». С этого дня ММК имени Ильича ведет свою историю.



Мощности комбината позволяют производить 12 млн тонн агломерата, более 4,3 млн тонн чугуна, почти 3,7 млн тонн конвертерной стали и 5 млн тонн готового проката в год. За всю свою историю комбинат произвел 309 млн тонн чугуна, 295 млн тонн стали и 167 млн тонн проката.



Продукция предприятия экспортируется в 80 стран мира, а ее качество подтверждено ведущими зарубежными и отечественными классификационными обществами и сертификационными центрами.



Сегодня ММК имени Ильича – один из крупнейших украинских инвесторов и налогоплательщиков. В прошлом году меткомбинат перечислил более 1,3 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней. На предприятии реализуется крупнейший в истории Украины экологический проект по реконструкции газоочистных систем аглофабрики. Общие инвестиции составляют $220 млн. В конце 2016 года началось сооружение современной машины непрерывного литья заготовок стоимостью $150 млн.



Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков:



- Именно с комбината имени Ильича начиналась история отечественной промышленности. Здесь внедрялись передовые разработки, строилась крупнейшая в Европе аглофабрика. Сегодня это флагман украинской металлургии, известный международный бренд. Новые технологии, масштабная модернизация и значительные инвестиции позволяют предприятию успешно конкурировать на мировом рынке.



Генеральный директор ММК имени Ильича Юрий Зинченко:



- Вопреки трудностям мы продолжаем внедрять инновационные проекты, модернизируем производство, улучшаем экологию, ставим рекорды, повышаем качество металлопродукции. Сплоченность, самоотверженная работа и профессионализм наших металлургов позволили нам пройти через сильнейший кризис, выдержать потрясения, вызванные боевыми действиями, и сохранить огромное предприятие. У комбината есть перспективы развития. Верю, что наши главные победы еще впереди.