В школах Мариуполя запрещен вход для всех посетителей: родители будут ждать детей на улице

В мэрии Мариуполя напомнили, что в городе продолжают действовать приказы департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации от 05.08.2016 № 293 и управления образования Мариупольского горсовета от 22.08.16 № 740, согласно которым вход в школы разрешен только участникам учебного процесса.



Вход посторонним лицам запрещен, а родители и родственники детей должны ждать их у входа в учебное заведение. "Просим отнестись с пониманием к данному решению, все это необходимо ради безопасности детей. В школах продолжат вести журнал регистрации посетителей, а также действует запрет на размещение постороннего автотранспорта на территориях, прилегающих к школам", - отметили в пресс-службе горсовета.



Мариупольцам напомнили, что 9 февраля произошел инцидент, когда в одну из школ города проникла группа неизвестных лиц. Их действия нанесли вред здоровью детей. О данном факте проинформирована полиция, проводится проверка. Управлением образования начато служебное расследование.



Под председательством заместителя городского головы Ксении Суховой, с целью предотвращения возникновения подобных ситуаций собрали совещание, в ходе которого руководителям общеобразовательных учреждений напомнили о правилах гражданской и медицинской безопасности.



"Если вы увидели постороннего человека в здании учебного учреждения, то необходимо обратиться в полицию, набрав короткий номер «102». Кроме того, в школах установлены тревожные кнопки. Правоохранители незамедлительно прибудут на место для устранения возможной угрозы жизни и здоровью детей", - отметили в мэрии.