Полицейский автобус будет возить жителей «старой» части Авдеевки

В «старой» Авдеевке, расположенной на линии огня, остались преимущественно жители пожилого возраста, есть и семьи с детьми, которым некуда ехать. 4 км пешком - такое расстояние они должны были преодолевать, чтобы добраться до центра города.

"К нам обратились местные жители о том, что есть проблемы с доставкой. Мы рассмотрели возможности помочь людям и приняли решение выделить служебный автобус", - отметил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.



Так, с сегодняшнего дня от крайнего пункта полиции на Колосова, 170 ежедневно будет курсировать полицейский автобус. Он будет возить людей в самые необходимые пункты назначения - больницу, штаб гуманитарной помощи и военно-гражданскую администрацию.