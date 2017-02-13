Ожидали снижения тарифов на электроэнергию, а получили – существенное повышение

Значительное подорожание электроэнергии в Украине началось с 1 апреля 2015 года. Благо, что тарифы не были подняты одномоментно, как немногим позднее – на природный газ.



Тогда повышение тарифов было распределено на пять этапов, согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №220 от 26.02.2015 года, для частичного смягчения последствий такого шага. Причём последнее, пятое повышение тарифов должно было быть именно последним, далее правительством было обещано тарифы не менять…



Но теперь, по прошествии времени, обещания забылись, и в НКРЭКУ опять заявляют, что населением Украины оплачивается лишь 40% рыночной стоимости электроэнергии…



Теперь в пресс-службе Нацкомиссии говорят, что средневзвешенный тариф на электроэнергию вырос в 2015-2016 годах. За январь 2017 года он, к примеру, составил 2,31 грн. за 1 кВт.



Сейчас, вместо того, чтобы обрадовать украинцев анонсированным прецедентом за последние 25 лет – снижением тарифов в текущем году на 15,2%, с 1 марта 2017 года тарифы вновь повышаются. Причём на 20%, и далеко не в последний раз…

К примеру, при использовании среднестатистической семьёй ежемесячно 200 кВт-ч электроэнергии, до 1-го марта её бюджет каждый месяц уменьшается на 200,40 гривен, а после введения нового тарифа – на 258 гривен.

Стоит заметить, что такие тарифы ещё не предусматривают ту вакханалию, которую ныне закрутили вокруг железнодорожной блокады. Думается, после прекращения этого беззакония, тарифы на электроэнергию вырастут быстро и значительно…