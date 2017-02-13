По фактам захвата поездов и блокирования железной дороги на Донетчине открыто 4 уголовных производства

По фактам блокирования путей сообщения на Донетчине открыто 4 уголовных производства, сообщает пресс-служба областной полиции.



2 февраля следственным отделом Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст.279 УК Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий) по факту блокирования неустановленными лицами в камуфлированной одежде железнодорожного переезда, расположенного по ул. Корсунского в Бахмуте.



7 февраля по факту захвата локомотива ЧМЕЗ-1835 на железнодорожном переезде, который расположен по ул. Корсунского в Бахмуте Артемовской местной прокуратурой внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч.2 ст.278 УК Украины (захват железнодорожного подвижного состава), и в тот же день указанное уголовное производство передано по подследственности в следственный отдел Бахмутского отдела полиции для проведения дальнейшего досудебного расследования.



10 февраля следственным отделением Торецкого отделения полиции Бахмутского отдела полиции ГУНП в Донецкой области внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст.279 УК Украины по факту блокирования транспортных коммуникаций на железнодорожном переезде станции «Кривой Торец» в пгт Щербиновка, г. Торецка.



11 февраля следственным отделением Торецкого отделения полиции внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст.278 УК Украины по факту захвата электровоза РЛ8-1401 с 47 вагонами на станции Кривой Торец в пгт Щербиновка, г.Торецка.



"С целью полного, всестороннего и беспристрастного проведения досудебного расследования по уголовному производству создана следственно-оперативная группа, в которую задействованы работники Торецкого отделения полиции, Бахмутского отдела полиции и следственного управления ГУНП в Донецкой области", - отметили в областом главке.



В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление фактических обстоятельств совершенных уголовных правонарушений и злоумышленников.