В Мариуполе День Святого Валентина ярко отметят на Театральной площади. О том, какие развлечения устроят в центре города, рассказали в пресс-службе мэрии.
Так, 14 февраля в 16:00 здесь стартует праздник «Влюбленный Мариуполь». На площади будут действовать несколько развлекательных локаций: фотозона, косплей, площадка с аниматорами, зона обнимашек, а в специально отведенном месте организуют торжественную роспись молодожёнов. Будет и "горящее сердце", и "ящик любви".
Для желающих станцевать романтический танец в День всех влюбленных пройдет и праздничная дискотека.
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Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 20:25
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Как отпразднуют День всех влюбленных в Мариуполе: развлечения, обнимашки и роспись молодожёнов
В Мариуполе День Святого Валентина ярко отметят на Театральной площади. О том, какие развлечения устроят в центре города, рассказали в пресс-службе мэрии.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»