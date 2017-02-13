vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1817 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 20:54
Просмотров: 347
Комментариев: 0

Нардеп Олег Ляшко поздравил мариупольских металлургов со 120-летием ММК имени Ильича

Народный депутат Украины Олег Ляшко поздравил металлургический комбинат им. Ильича со 120-летием. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

«Искренне поздравляю коллектив и ветеранов Мариупольского металлургического комбината имени Ильича со 120-летием предприятия. Желаю вам, уважаемые металлурги, новых трудовых свершений и побед. Благодаря вашему самоотверженному труду наша родная Украина становится сильнее и успешнее», - сказал Олег Ляшко в поздравительном слове.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»