Народный депутат Украины Олег Ляшко поздравил металлургический комбинат им. Ильича со 120-летием. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
«Искренне поздравляю коллектив и ветеранов Мариупольского металлургического комбината имени Ильича со 120-летием предприятия. Желаю вам, уважаемые металлурги, новых трудовых свершений и побед. Благодаря вашему самоотверженному труду наша родная Украина становится сильнее и успешнее», - сказал Олег Ляшко в поздравительном слове.
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Рубрика: Новости Мариуполя
13-02-2017, 20:54
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Нардеп Олег Ляшко поздравил мариупольских металлургов со 120-летием ММК имени Ильича
Народный депутат Украины Олег Ляшко поздравил металлургический комбинат им. Ильича со 120-летием. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»