Сегодня Старый Крым в Мариуполе оставят без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 14 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- Поселок Старый Крым
- Нахимова 98
- Строителей 80
- Троицкая 81.
Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 14 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
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