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Рубрика: Новости Мариуполя
14-02-2017, 08:02
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Сегодня Старый Крым в Мариуполе оставят без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 14 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • Поселок Старый Крым
  • Нахимова 98
  • Строителей 80
  • Троицкая 81.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»